خارجية حكومة الوحدة تدين اقتحام مبنى السفارة الليبية بالخرطوم

أخبار ليبيا 24

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، اقتحام مبنى السفارة الليبية بالخرطوم ونهب محتوياتها.

وشددت الوزارة، في بيان، على أن هذا الأمر يُعد انتهاكاً لاتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكافة القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية.

وقالت الوزارة، إنّه “في الوقت ذاته تُعرب وزارة الخارجية عن أسفها الشديد وامتعاضها من مثل هذه الأفعال، تدعو الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف والاقتتال والتحلي بروح المسؤولية من أجل وحدة السودان الشقيق، وإلى حماية البعثات الدبلوماسية والمقار التابعة لها”.

وأكدت الوزارة حرصها الشديد على استقرار السودان وشعبه وتغليب المصلحة العليا على ما سواها وحل المشاكل والخلافات عبر الحوار والطرق السلمية.

وقالت إن دولة ليبيا تجدد إدانتها للاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول في العاصمة السودانية الخرطوم، وتشارك هذه الدول رفضها لاستمرار هذه الأعمال التي تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان وتهدد أمنه وسلامته.