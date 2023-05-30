وزارة الدفاع: إطلاق المرحلة الثانية من العمليات الأمنية في الزاوية

الوطن – رصد

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة المنتهية إطلاق المرحلة الثانية من عمليتها الأمنية التي بدأت الخميس الماضي في مدينة الزاوية، في وقت أغلق مسلحون إمدادات الوقود بالمدينة احتجاجا على القصف.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحة مكتب الإعلام الحربي على فيسبوك، إن “المرحلة الأولى من عملياتها انطلقت باستهداف عدد من الأهداف المحددة، بكل دقة عالية أثبت فيها أفراد القوات المسلحة الجوية والأجهزة الاستخباراتية جدارتهم العالية وكفاءتهم”.

وأشادت وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة بنجاعة العمليات الأمنية التي بدأت الخميس الماضي باستهداف عدة مواقع غرب طرابلس وصفتها بأوكار عصابات تهريب الوقود والبشر والمخدرات، رغم الاتهامات التي وجهت لها بأنها تهدف إلى تصفية حسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب.

وتابعت” ولم ترشح حتى الآن معلومات عن نتائجها من حيث الضحايا البشرية والخسائر المادية”.

وبحسب الوزارة، فقد نتج عن العملية “تدمير سبعة قوارب معدة للاتجار بالبشر، وستة مخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، وتسعة صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج”.

وأكدت الوزارة دقة عملياتها، وإتباعها كل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، معلنة إطلاق مرحلة أخرى من العملية.

وجددت الوزارة دعوتها لكل المواطنين بالتعاون التام مع القوات المسلحة، والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية، مشيرة إلى أن سلامة المواطنين وممتلكاتهم هي غايتها.

وأفادت الوزارة بأنها سوف تنشر للرأي العام في الوقت المناسب بيانا موثقا بالفيديو للضربات الجوية في مرحلتها الأولى، مؤكدة استمرار العملية الأمنية حتى تحقيق أهدافها المرجوة.

ومساء الاثنين، أغلقت مجموعات مسلحة، مساء الاثنين، خطوط نقل الوقود والغاز الواقعة قرب مصفاة الزاوية لتكرير النفط، مما سيؤثر على إمدادات الكهرباء غرب البلاد.

جاء هذا التحرّك احتجاجا على القصف الجوي الذي تعرضت له عدة مواقع بمدينة الزاوية، ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها لاستهداف ما وصفتها بأوكار عصابات تهريب الوقود والبشر والمخدرات، وأدى إلى مقتل مدنيين وخسائر مادية فادحة بالبنية التحتية.

وفور إقفال خطوط نقل الوقود عن محطات طرابلس، حذر الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب عبر حسابه على فيسبوك من “أن استمرار إقفال خطوط نقل الوقود المغذي للمحطات سيؤدي إلى فقدان الإنتاج بعد بلوغه أرقاماً قياسية لأول مرة في تاريخ الشركة.