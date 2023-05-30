حفتر يستقبل السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية

أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر القيادة العامة ببنغازي السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية كريستوفر كوتاجار.

وقال المكتب الإعلام للقيادة العامة للقوات المسلحة، إن الجانبان تباحثا توطيد العلاقات وسبل التعاون بين ليبيا ومالطا .

وهذه ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها القائد العام للقوات المسلحة في مكتبه، خلال الأيام القليلة الماضية، مسؤولين وممثلين عن دول أجنبية.

والإثنين استقبل حفتر سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، كارولين هورندال، كما استقبل الأحد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي.

وفي 22 مايو الجاري استقبل حفتر سفيرة السويد لدى ليبيا، أنّا بلوك مازوير، ونائب القنصل السويدي، ـندرس نيلسون، حيث تم التباحث في سبل التعاون المشترك بين البلدين.