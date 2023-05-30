الشيباني عن قصف الزاوية: العملية العسكرية المحدودة قد تتحول إلى حرب أهلية واسعة

علق عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، على الاعتداءات التي شهدتها مدينة الزاوية على مدار الأيام الماضية بواسطة الطيران المسير، مشددا على أن العملية العسكرية المحدودة قد تتحول إلى حرب أهلية واسعة وربما تدخل أجنبي لحماية المصالح.

وقال الشيباني، في منشور عبر فيسبوك: “جمع السلاح من المسلحين غير القانونيين بدون انتقاء واحتكار الدولة للسلاح وحفظه بمعسكراتها إجراء طيب ومشروع وخطوة مهمة نحو اختفاء ظواهر التهريب واستقرار البلاد واستعادة الدولة”.

وأضاف “لكن نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وانعدام الثقة بين جميع الأطراف يجب في حالة الإضطرار إلى استعمال القوة أن يكون بالتشاور مع الفعاليات الاجتماعية والعسكرية لأي منطقة مستهدفة وأن يتم العمل بعناصر وطنية وفي إطار القانون حتى لا يثير الحمية ويستغلها المتربصون وتتحول العملية العسكرية المحدودة إلى حرب أهلية واسعة وربما تدخل أجنبي لحماية المصالح”.

وتابع “النار بالعودين تذكى والحرب أولها كلام، قد نشعل النار بعود ثقاب ويصعب علينا إخمادها. رب اجعل هذا البلد أمنا وارزق أهله من الثمرات”.