تعليق جلسة البرلمان بعد قبول استقالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن النواب صوتوا بالأغلبية على قبول استقالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي الصغير.

جاء ذلك خلال جلسة رسمية مغلقة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بحضور 95 نائباً.

واستعرض النائب الأول خلال الجلسة طلب الاستقالة المُقدم من النائب الثاني وتم التصويت عليه بموافقة غالبية النواب، وبعد ذلك عُلقت الجلسة للتشاور.

وقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب استقالته من منصبه قائلا إنه يواجه صعوبة في الموائمة بين تطلعات الأمة واستحقاقاتها الوطنية من جهة وبين أدوات وآليات العمل المتاحة من جهة أخرى الأمر الذي يجعل استمراره بهذا المنصب غاية بحد ذاته وليس وسيلة لتحقيق تطلعات وآمال أهالي الناخبين.

وأضاف الصغير أن هذا الأمر تأبهه نفسه ويرفضه ضميره الأمر الذي جعله يختار التنحي من منصبه والعودة لصفوف زملائه النواب حفاظا على أصوات وتمثيل الناخبين وحرصا على عدم هدر حقوقهم في انتظار الوصول بالبلاد لانتخابات شاملة برلمانية ورئاسية تجدد الشرعية وتحتكرها.