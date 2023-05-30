بوزريبة: لجنة 6+6 اتفقت على القوانين الانتخابية وهذا سيزعج الدبيبة

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي بوزريبة، أن لجنة 6+6 اتفقت على القوانين الانتخابية وهذا سيزعج الدبيبة ويدفعه لمزيد من التصرفات الحمقاء.

وأضاف “بوزريبة” في تصريحات صحفية، أن هناك بوادر جيدة بحسب مكالمة قبل قليل مع أعضاء لجنة 6+6 تبشر بقرب الاتفاق على كامل القوانين الانتخابية.

وألمح عضو مجلس النواب، أن اللجنة شبه اتفقت على كل النقاط الخلافية وتطالب أيضًا بحكومة موحدة تسيطر على ليبيا من شرقها لغربها.

وأشار إلى أن، هذا الأمر سيُزعج الدبيبة وسيزيد من تصرفاته الحمقاء ما يعني أن الأمور ستتعقد أكثر في الساعات القليلة القادمة.

كما استنكر “بوزريبة”، صمت المجتمع الدولي والدول المجاورة إزاء ما تشهده مدينة الزاوية من قصف للمدنيين والبنية التحتية.