البرلمان يصوت على فتح باب الترشح لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

صوت مجلس النواب بالأغلبية على فتح باب الترشح لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن النواب صوتوا أيضا بالأغلبية خلال جلسة رسمية مغلقة للبرلمان اليوم الثلاثاء على قبول استقالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي الصغير.

واستعرض النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري خلال الجلسة التي عقدت بحضور 95 نائباً طلب الاستقالة المُقدم من النائب الثاني وتم التصويت عليه بموافقة غالبية النواب، وبعد ذلك عُلقت الجلسة للتشاور.

وقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب استقالته من منصبه قائلا إنه يواجه صعوبة في الموائمة بين تطلعات الأمة واستحقاقاتها الوطنية من جهة وبين أدوات وآليات العمل المتاحة من جهة أخرى الأمر الذي يجعل استمراره بهذا المنصب غاية بحد ذاته وليس وسيلة لتحقيق تطلعات وآمال أهالي الناخبين.

وأضاف الصغير أن هذا الأمر تأبهه نفسه ويرفضه ضميره الأمر الذي جعله يختار التنحي من منصبه والعودة لصفوف زملائه النواب حفاظا على أصوات وتمثيل الناخبين وحرصا على عدم هدر حقوقهم في انتظار الوصول بالبلاد لانتخابات شاملة برلمانية ورئاسية تجدد الشرعية وتحتكرها.