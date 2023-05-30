ديلي نيوز إيجبت: ليبيا من بين 16 دولة تحاول تأهيل إمكانيات شركات مقاولاتها

ليبيا- كشف تقرير إخباري لصحيفة “ديلي نيوز إيجبت” المصرية الناطقة بالإنجليزية عما دار باجتماع القاهرة لعمومية اتحاد إفريقيا لجمعيات مقاولي البناء.

التقرير الذي تابعته وترجمت اليسير من مضامينه المرتبطة بشأن الليبي صحيفة المرصد أكد مشاركة رؤساء جمعيات مقاولي البناء لـ16 دولة إفريقية وعربية هي ليبيا والمغرب والجزائر ومصر وتونس والصومال وزيمبابوي وتشاد وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون والسنغال وإثيوبيا وغينيا وكوت ديفوار وتنزانيا.

ونقل التقرير عن رئيس الاتحاد حسن عبد العزيز تأكيده حاجة القارة السمراء إلى 10 ملايين وحدة سكنية منخفضة التكلفة سنويا لمواجهة النمو السكاني المتزايد متهما الشركات الأجنبية من خارج تكتل الأفارقة بالاستحواذ على مشاريع الإنشاءات لجني عوائد ضخمة واستنزاف خيرات إفريقيا.

وشدد عبد العزيز على وجوب إنشاء تحالفات وتكتلات كبرى بين شركات المقاولات المصرية والإفريقية وإعادة تأهيلها لتطوير العديد من المشروعات الكبرى في إفريقيا ومنح أموال التنمية في القارة السمراء لها لضمان الاستفادة من خبراتها ومعداتها وملاكاتها من أبناء القارة.

ترجمة المرصد – خاص