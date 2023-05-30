رئيس الحكومة الليبية المكلف يبحث احتياجات البلديات ببنغازي

الوطن/متابعات

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلف د.أسامة حماد، اجتماعًا موسعًا ضم السادة عمداء البلديات، ورئيس جهاز الحرس البلدي؛ للاطلاع على كافة احتياجات البلديات.

وشدد على عزم الحكومة لدعم البلديات وتفتيت المركزية، وتفعيل الإدارة المحلية لكل بلدية، مؤكداً أن الحكومة ستدعم كافة البلديات بالإمكانيات التي تحتاجها لتوفير الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين.

وطالب عمداء البلديات بوضع المتطلبات الأساسية للمواطن في أعلى أولويات عملها، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية لتأدية عملها على أكمل وجه؛ مشدداً على ضرورة تفتيت المركزية المقيتة المعرقلة لخطط التنمية والاتجاه نحو تطبيق أمثل لأسس الإدارة المحلية؛ من أجل تسريع عملية اتخاذ القرارات اللازمة لتقيد أفضل وأسرع الخدمات للمواطنين.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة خاصة بقطاع الصحة مختصة بمرضى الأورام، بناءً على مقترح نائب رئيس الوزراء علي القطراني؛ للعمل على إنهاء معاناة مرضى الأورام في كل المناطق والمدن الليبية.