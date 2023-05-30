دبيبة يبحث مع وفد “زوارة” تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، آخر التطورات على الصعيد الأمني والاجتماعي والسياسي مع وفد من مدينة زوارة.

وحسب بيان إدارة الإعلام والاتصال الحكومي على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في لقاء في العاصمة طرابلس، ضم أعيان المدينة وعدداً من القيادات العسكرية بها.

وأعرب الوفد عن دعمه جهود حكومة الوحدة في إرساء الأمن والاستقرار.

وأكد دبيبة حرص حكومته على الاستماع لمطالب المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بالوضع الأمني وتحسين الخدمات.

والسبت، هنأ دبيبة أهالي زوارة ودرج على انتخاب المجلسين البلديين، معتبرا أن هذه العملية تؤكد تمسُّكهم بالانتخابات وسيلة وحيدة للتغيير.