رئيس شركة الخليج يتابع نسب الإنجاز في القواطع السكنية بحقلي النافورة والبيضاء

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، تفاصيل الاجتماع الذي جمع محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة بالشركة، مع رئيس مجلس إدارة شركة اشبيليا للمقاولات والاستثمار العقاري المساهمة و المدير التنفيذي للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه خلال الاجتماع تم متابعة ما تم إنجازه للقواطع السكنية في حقلي البيضاء والنافورة.

وتابع البيان؛ أن “مسؤولا شركة اشبيليا أوضحا لـ «بن شتوان» أنه بناء على العقد المبرم تم إنشاء 3 قواطع سكنية في حقل البيضاء كل قاطع يضم 20 غرفة حسب مواصفات شركة الخليج العربي للنفط بنسبة إنجاز بلغت 70%”.

وأكمل البيان أن المسؤولين أكدا أن “المتبقي من هذه المرحلة يتمثل في عملية تركيب البلاط والحوائط والأرضيات بالنسبة للقاطع الأخير فيما تم الانتهاء من العمل وإنجاز القاطعين الأوليين بشكل كامل”.

وأردف البيان، أنه “في مشروع حقل البيضاء أيضا تم إنشاء بوابة لرجال الأمن الصناعي بكامل المواصفات وأن نسبة إنجازها وصلت إلى مانسبته 65% أما فيما يتصل بالمشروع المتعلق بحقل النافورة فقد وصلت نسبة قرب الانتهاء منه 50%”.

وكان «بن شتوان» خلال زيارته الأخيرة لحقل البيضاء وتفقده لبعض المشاريع داخله أعطى تعليماته بضرورة سرعة إنجاز مشروع القواطع السكنية وتذليل أي عقبات تواجه استكماله.