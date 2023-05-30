المستشار صالح: مطالب الزنتان الخدمية ستنفذ وفقا للتشريعات النافذة

الوطن | رصد

عقد رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح“و رئيس الحكومة المكلف “أسامة حماد” اجتماعا موسعا بأعيان وحكماء مشايخ مدينةالزنتان.

ورحب “صالح” خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بديوان رئاسة الوزراء بحضور عدد من الوزراء والنواب بوفد الزنتان، مشيدا بالمواقفالتاريخية للمدينة، منوها بأن كافة المطالب الخدمية للمدينة ستكون مجابة، وستنفذ وفقا للتشريعات النافذة.

موضحا أن الإعلان الدستوري يظل هو الدستور والسند الشرعي لكل مؤسسات الدولة حتى يُقرر الدستور الدائم للبلاد

مشيراً إلى أن مجلس النواب قد قام بكل واجباته المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأصدر كافة القوانين الانتخابية.

لافتا الى أن المفوضية العليا للانتخابات هي المخولة قانوناً للإعلان عن جاهزيتها لإجراء الانتخابات، منوهاً بأنه يستحيل إجراء الانتخاباتفي وجود حكومتين، ويجب إنشاء حكومة مصغرة مهمتها الوحيدة إجراء الانتخابات في شامل البلاد.

من جهته أشاد“حماد“بالدور التاريخي لمدينة الزنتان، مؤكدا بأن الحكومة تعول على المدينة، لجمع شتات الوطن وتوجيه المواطنين نحوالمصالحة الشاملة، لما لها من أثر كبير في تحقيق الاستقرار، مشددا بأن مطالب مدينة الزنتان ستكون ضمن أولويات الحكومة، وذلك تنفيذالتعليمات فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

بدورهم أكد أعيان وحكماء مشايخ مدينة الزنتان، ثقتهم الكاملة في مجلس النواب ورئاسته، والحكومة الليبية ورئاستها، مثمنين جهود فخامةرئيس مجلس النواب.