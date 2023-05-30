| وزير خارجية المغرب يعلن قرب افتتاح قنصليتي بلاده في طرابلس وبنغازي

|

2023/05/30 على الساعة 18:31

: أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر أبوريطة، عن قرب إعادة افتتاح قنصليتي بلاده في مدينتي طرابلس وبنغازي بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة للمقرات لاستئناف العمل القنصلي بهما.

وقال بوريطة في كلمته أمام مجلس النواب المغربي، إنّ الوزارة كلفت القنصلية بتدبير شؤون الجالية بتخصيص قنصليات متنقلة في المركز الحدودي رأس اجدير، الرابط بين تونس وليبيا بشكل مؤقت من أجل تقديم الخدمات القنصلية، حسب وزارة الخارجية المغربية.

وأوضح الوزير المغربي أن الجالية المغربية المقيمة في ليبيا تتميز بوضعية خاصة، مشيرا إلى أنه لم يحدث قط، منذ اندلاع الأزمة الليبية إلى الآن، أن أصيب مغربي واحد بأذى أو تعرض لأي نوع من أنواع التنكيل أو الاضطهاد.

وأضاف بوريطة أن التواصل مع السلطات الليبية مستمر وعلى أعلى المستويات، من أجل الاطمئنان على أحوال المغاربة الذي فضلوا البقاء في ليبيا بعد حملات الترحيل التي قامت بها الوزارة عقب اندلاع الأزمة، لافتًا إلي أن المعاملة التي يلقاها المغاربة من طرف الليبيين تعد مقبولة، عكس ما تروج له بعض وسائل التواصل الاجتماعي.