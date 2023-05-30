قزيط: التوتر الأمني في طرابلس والزاوية كان متوقعاً نتيجة الخلاف السياسي

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، إن التوتر الأمني في طرابلس والزاوية كان متوقعاً نتيجة الخلاف السياسي ووجود حكومتين في البلاد.

قزيط أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إلى أن الشرط الأول لإجراء الانتخابات هو وجود حكومة موحدة يمسي رئيسها في طرابلس ويصبح في بنغازي.

ولفت إلى أن هناك مليشيات مسلحة تختطف المؤسسات الحكومية وبعض الأجهزة الأمنية أصبحت تعمل بنظام “المافيات” وتمارس القتل وخطف وتهريب.

وأكد أنه لا توجد رغبة حقيقية من الأطراف السياسية الكبرى في ليبيا والأطراف الدولية لإجراء الانتخابات واستقرار البلاد.

ورأى أن الرغبة المتوفرة حالياً لدى الأطراف داخليا وخارجياً هي فقط تقاسم الغنائم، منوهاً إلى أن التوتر السياسي وعدم التوافق من الطبيعي أن ينتج توترات أمنية وصراعات مسلحة.

كما اعتبر أنه ما لم يكن هناك استقرار سياسي وتوافق فإن الأمن سيكون بعيد المنال، مبيناً أن التوافق السياسي هو الذي ينتج حكومة فاعلة وأمن فاعل.