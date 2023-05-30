البعثة الأممية: سنواصل تقديم الدعم للجنوب لتحقيق التنمية المستدامة

الوطن | رصد

ترأست نائبة الممثل الخاص والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا “جورجيت غانيون“بعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة إلى سبها اليوم للوقوف على التقدم المحرز في مشاريع الأمم المتحدة لبناء السلام والتنمية المستدامة في الجنوب.

من جهتها قالت غانيون إن الامم المتحدة عززت من جهودها ودعوتها للحكومة والشركاء الدوليين لتوجيه المزيد من الاهتمام والموارد إلى أهل الجنوب،” مضيفةً، ان الأمم المتحدة ستواصل تقديم المزيد من الدعم للجنوب في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولشعب ليبيا قاطبةً

يذكر أن الأمم المتحدة في ليبيا تلقت مبلغا مالياً قدره 5 ملايين دولار أميركي من صندوق بناء السلام التابع للأمين العام للأمم المتحدة، وهوالأداة المالية للأمم المتحدة التي تعد بمثابة الملاذ الأول للحفاظ على السلام في البلدان المعرضة للخطر أو المتضررة من النزاع العنيف، وذلكبهدف الاستفادة منها في غات وسبها وأوباري.