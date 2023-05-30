رئيس مجلس النواب يطلع على سير عمل الحكومة الليبية المكلفة وخططها التنموية

استقبل رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، ونائبيه علي القطراني، وخالد الأسطى، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إنه تم خلال اللقاء إطلاع رئيس مجلس النواب، على مستجدات عمل الحكومة، بالإضافة إلى الخطط التنموية التي اعتزمت الحكومة تنفيذها، في سبيل توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطن.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس مجلس النواب أعرب عن ثقته الكاملة بالحكومة الليبية في تأدية مهامها الموكلة إليها.

وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، رفقة نائبه علي القطراني، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووكيل عام وزارة الحكم المحلي، عقدا اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، ضم عمداء البلديات، ورئيس جهاز الحرس البلدي، لبحث احتياجات البلديات.

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