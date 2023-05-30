بحضور الدبيبة.. المنفي يترأس اجتماعاً طارئاً لبحث التطورات العسكرية بالمنطقة الغربية

ترأس محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عسكرياً طارئاً بحضور عبد الحميد الدبيبة بصفته “وزير الدفاع”؛ لبحث التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة الغربية.

وأوضح حساب المجلس الرئاسي، على فيسبوك، أن اللقاء، تناول تطورات الوضع العسكري وتعزيز الأمن في طرابلس ومدن الساحل الغربي.

كما ناقش الاجتماع ؛ “آليات مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون بما يدعم ويعزز الاستقرار في المنطقة الغربية”.

وشارك في الاجتماع إلى جانب الدبيبة، رئيس الأركان العامة، ورؤساء الأركان النوعية، أمراء المناطق العسكرية بالمنطقة الغربية.