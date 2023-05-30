الرئاسي يترأس اجتماعا عسكريا طارئا حول التطورات في المنطقة الغربية

ترأس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، ممثلا في رئيس المجلس محمد المنفي والنائب بالمجلس عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عسكرياً طارئاً.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الأركان العامة محمد الحداد، رؤساء الأركان النوعية، أمراء المناطق العسكرية بالمنطقة الغربية، بحث التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة الغربية.

وتناول اللقاء، تطورات الوضع العسكري وتعزيز الأمن في طرابلس ومدن الساحل الغربي وآليات مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون بما يدعم ويعزز الاستقرار في المنطقة الغربية.