| انتخاب مصباح دومة نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس النواب بعد استقالة الهادي الصغير

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2023/05/30 على الساعة 19:08



: أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مساء اليوم الثلاثاء، انتخاب عضو مجلس النواب مصباح دومة “بالتزكية” نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس، وذلك عقب انسحاب بقية المترشحين.

وقال بليحق عبر صفحته على “فيسبوك”، إن مجلس النواب استأنف جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور 95 نائبًا والتي تلا خلالها النويري طلب الاستقالة المقدم من النائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير، وتم التصويت بالأغلبية على فتح باب الترشح لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في جلسة اليوم.

وأضاف بليحق أن الجلسة جرى خلالها “التصويت” على طلب استقالة عبدالهادي الصغير بموافقة أغلبية النواب، وبعد ذلك عُلقت الجلسة للتشاور، مشيرًا إلى أنها كانت جلسة “مغلقة”.

يشار إلي أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي علي الصغير، قدم اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه كنائب ثانٍ لرئيس المجلس مكتفيًا بعضويته بالمجلس، مؤكدًا أنه اختار التنحي من منصة رئاسة المجلس والعودة إلى صفوف النواب حفاظا على أصوات وتمثيل ناخبي، وحرصا على عدم هدر حقوقهم، في انتظار أن نوصل البلاد لانتخابات شاملة برلمانية ورئاسية تجدد الشرعية وتحتكرها”، وفق تعبيره.