الشريف لـ المشري: موقفك محرج وأنت تصطف مع عقيلة على خطى باشاآغا وبوزريبة

ليبيا – قال المحلل السياسي فيصل الشريف، إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ترك مطالبات حراك أهل الزاوية وانشغل بخصومته السياسية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

الشريف وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، قال:” يا مشري لو فعلًا موضوعك مدينة الزاوية التي لها قدرها الكبير عندنا، تترك مطالبات حراك أهلها وتنشغل بخصومتك السياسية مع رئيس الحكومة،لماذا؟”من سوف يصدقك ويكذب هذا الشاب؟ عبثًا تحاول”.

وأضاف الشريف :” صدقني موقفك محرج وأنت تصطف مع عقيلة على خطى باشاآغا وبوزريبة، وكم كنا ندافع على مجلس الدولة وأنت على رأسه قبل أن تقفز لحضن عقيلة ومخططاته”.