مركز شرطة الكويفية يقيم الجمع الشهري لجميع منتسبيه

الوطن/متابعات

أقام رئيس مركز شرطة الكويفية اللواء محمد الدرسي، الجمع الشهري لجميع منتسبي المركز؛ لبحث سير العمل الأمني داخل نطاق اختصاص المركز ليتمكنوا من الاضطلاع بمسؤولياتهم الأمنية وإعلاء مبدأ سيادة القانون والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حسن معاملة المواطنين.

وتم مناقشة المشاكل والعراقيل التي تعيق عمل رجل الشرطة وكيفية حل هذه المشاكل كي يؤدي رجل الشرطة مهامه المناط بها على أكمل وجه.

كما أثنى رئيس المركز على المجهودات المبذولة من قبل أعضاء المركز في ضبط الأمن داخل الاختصاص.