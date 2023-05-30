سفير ليبيا بروما: مصلحتنا الاقتصادية بأن تكون إيطاليا مصدرا رئيسيا لتوزيع الغاز 

أكد السفير الليبي لدى إيطاليا مهند يونس، أن هناك تعاون تاريخي في مجال النفط والغاز مع روما، كما أن لدى ليبيا استثمارات كبيرة مع شركة “إيني” خلال الـ 5 عقود الماضية.

وقال يونس، خلال كلمته في فعاليات الطاقة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي، إن “من أول المشاريع الرائدة خط «غرين ستريم» لتصدير الغاز الليبي من صبراتة إلى صقيلة في إيطاليا باستثمار مشترك بين البلدين”.

وتابع؛ أن “هذا دليل على أن ليبيا داعمة لأن تكون إيطاليا مركزا رئيسيا لتوزيع الغاز من شمال إفريقيا إلى أوروبا بحكم الموقع الجغرافي والبنية التحتية الجاهزة والموجودة بين ليبيا وإيطاليا”.

وأردف؛ أن “الاستثمارات التي وقعت موخراً في طرابلس بين ليبيا وإيطاليا بعقد قيمته 8 مليارات دولار، تؤكد مصلحة ليبيا الاقتصادية والاستراتيجية بأن تكون إيطاليا مصدرا رئيسيا لتوزيع الغاز من شمال إفريقيا إلى أوروبا وسيكون مردوده الاقتصادي كبيرا بين للبلدين”.

وأوضح؛ “هناك علاقة تاريخية قوية تربط بين الشعبين الليبي والإيطالية، ناهيك عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.