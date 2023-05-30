العابد يبحث مع القائم بالأعمال في السفارة الليبية بالقاهرة الملف العمالي ومنح تأشيرات العمل

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بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد في القاهرة، مع القائم بالأعمال في السفارة الليبية محمد مصباح، الملف العمالي ومنح تأشيرات العمل.

وركز اللقاء أمس الإثنين على العمالة التابعة لائتلاف الشركات المصرية المتعاقدة على تنفيذ الطريق الدائري الثالث بطرابلس.

وناقش العابد مصباح الموانع والعقبات الإجرائية، ومنها وجود تعليمات كتابية سابقة بوقف منح تأشيرات العمل إلى حين الاتفاق على آلية بين الوزارة وإدارة الشؤون القنصلية والجوازات، وكذلك عدم توفر ملصقات التأشيرات.

وأكد وزير العمل، على تذليل الصعوبات كافة بالتسريع بوضع الآلية الميسرة لإتمام الإجراءات، وضمان سرعة التحاق العمال بالمشاريع المتعاقد عليها.

من جهته، أكد القائم بالأعمال، استعداد السفارة لتقديم الخدمة خلال ساعات، فور تحديد الآلية واستلام الإذن بمنح تأشيرات العمل وتوفر الملصقات .