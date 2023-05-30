إمسيّب: ضربات الماية استهدفت ممتلكات مواطنين وألحقت الضرر بالصيادين بالميناء

بيّن المسؤول الإعلامي بمناطق ورشفانة محمد إمسيّب إن إغلاق الطريق الساحلي أمس مساء في منطقة الماية يأتي احتجاجاً على الضربات الجوية.

إمسيّب قال في تصريح صحفي إن ضربات الماية استهدفت ممتلكات مواطنين وألحقت الضرر بالصيادين العاملين بميناء الماية.

وأشار إلى أن أهالي الماية قرروا إغلاق الطريق إلى حين نظر حكومة عبد الحميد الدبيبة في الأمر التي يحمّلونها المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وأوضح أن الطريق الساحلي في منطقة المطرد أُغلق أيضاً للسبب ذاته، من قبل سيارات مسلحة مجهولة التبعية، مسبّبةً ارتباكاً للمواطنين المارّين منها.