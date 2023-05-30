بحضور المنفي والدبيبة.. اجتماع عسكري – أمني موسع لبحث الأوضاع الأمنية في الساحل الغربي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، بصفته وزيرًا للدفاع، مع رئيس الأركان محمد الحداد، وآمر منطقة الساحل الغربي؛ الأوضاع الأمنية في مناطق الساحل الغربي.

وقال رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بطرابلس، إن الأهداف والضربات التي حدّدتها رئاسة الأركان العامة، استهدفت أوكار الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وتهريب البشر.

من جتهه أكد المنفي دعم الرئاسي للجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، ودعمه لمطالب أهالي الزاوية، وضرورة القضاء على مهربي الوقود وأوكار الجريمة.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، أكد المجتمعون على ضرورة استمرار العملية لتحقيق الأمن والاستقرار، وتنظيم العمل من خلال اللجنة المكلفة من رئاسة الأركان، لتحديد المواقع، وفق الخطة الموضوعة، بالإضافة إلى التعاون مع مكتب النائب العام بشأن القبض على المطلوبين في قضايا التهريب والمخدرات والهجرة غير الشرعية في ليبيا، بحسب المنشور.