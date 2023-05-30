شركة الكهرباء: وصول 34 طردا إلى محطتي الخمس وجنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه وصلت عبر مطار معيتيقة الدولي شحنة محملة بعدد 34 طردًا موردًا من شركة ( GE ) الأمريكية إلى محطتي الخمس الاستعجالي وجنوب طرابلس .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه يتوالى تباعًا وصول المزيد من المعدات وقطع الغيار للمحطتين في إطار ما تقوم بـه الشركة من جهود لدعم الشبكة العامة والرفع من كفاءة أدائها الإنتاجي .

وأشارت الشركة إلى أن وصول الطرود يأتي اسـتكمالاً لأعـمال العمرات الجسيمة للوحدات الغازية بمحطات توليد الكهرباء المستهدفة ضمن البرنامج المخطط لها .