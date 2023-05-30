| “دفاع الوحدة الوطنية”: عملياتنا الأمنية مستمرة حتى تحقيق أهدافها

: قالت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن العملية الأمنية مستمرة حتى تحقيق أهدافها، وذلك باستهداف عدة مواقع غرب طرابلس وصفتها بأوكار عصابات تهريب الوقود والبشر والمخدرات.

وأضافت الوزارة في منشور عبر صفحة مكتب الإعلام الحربي بموقع “فيسبوك”، اليوم، “تحققت الأهداف المحددة من المرحلة الأولى للعملية التي بدأتها الخميس الماضي، بتدمير سبعة قوارب معدة للاتجار بالبشر وستة مخازن لتُجّار المخدرات وتسعة صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج “.

وأشارت إلي أن “المرحلة الأولى من عملياتها انطلقت باستهداف عدد من الأهداف المحددة، بكل دقة عالية أثبت فيها أفراد القوات المسلحة الجوية والأجهزة الاستخباراتية جدارتهم العالية وكفاءتهم”.

وأكدت الوزارة دقة عملياتها، واتباعها كل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، معلنة إطلاق مرحلة أخرى من العملية. وجددت الوزارة دعوتها لكل المواطنين بالتعاون التام مع القوات المسلحة، والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية، مشيرة إلى أن سلامة المواطنين وممتلكاتهم هي غايتها.

وقالت الوزارة أنها سوف تنشر للرأي العام في الوقت المناسب بياناً موثقاً بالفيديو للضربات الجوية في مرحلتها الأولى، مؤكدة استمرار العملية الأمنية حتى تحقيق أهدافها المرجوة.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تنفيذ ضربات جوية على منطقة الساحل الغربي بمدنية الزاوية غرب طرابلس، ضد ما وصفتها بـ”أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة البشر والمخدرات”.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”: “وزارة الدفاع تفيد بأن طيراننا الوطني، نفذ صباح الخميس الماضي، ضربات جوية دقيقة وموجهة ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي”، واصفةً الضربات بـ”الناجحة”.

ويوم الجمعة الماضي، ندد مجلس النواب، بما وصفه بـ”الاعتداء السافر” على مقر سكن عضو مجلس النواب في الزاوية علي أبوزريبة، مستنكرا الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية في المدينة، وذلك في إشارة إلي ما سمّاه “هجومًا” نفّذته، حكومة الوحدة الوطنية على منزل أبوزريبة.

وقال بيان صادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب “تابع مجلس النواب بقلق شديد أحداث الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة في مدينة الزاوية، والتي استهدفت منزل عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة”. وأضاف المجلس في بيانه “ندين ونشجب الاعتداء السافر ونستنكر بذات الشدة الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية”، كما استنكر النائب أبوزريبة، “غارة بطائرة مسيّرة” على منزله.

وقالت السفارة الأمريكية في طرابلس الاثنين إنها “قلقة من استخدام الأسلحة في المناطق التي يوجد فيها مدنيون ومن خطر تصعيد العنف”، مضيفة أنه يتعين على القادة الليبيين أن يفعلوا ما في وسعهم لنزع فتيل النزاع وحماية المدنيين”.

كما اعتبرت لندن أنه “من غير المقبول” استخدام الأسلحة التي “تعرض حياة المدنيين للخطر”، داعية “جميع الأشخاص المعنيين إلى وقف التصعيد”.