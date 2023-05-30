بمشاركة الحويج.. انطلاق الحملة التوعوية ” ضد استيراد ألعاب الاطفال مسدسات الخرز “

ليبيا – انطلقت أمس الإثنين ،الحملة التوعوية ضد استيراد ألعاب الأطفال مسدسات الخرز تحت شعار ” أنقذوا عيون أطفالكم ” ينظمها فوج الكشاف الفرقة الأولى فتيان حي الأندلس بحضور جهاز الحرس البلدي في الفترة من 29 _ مايو وحتى 29 يونيو ، بدعم من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج.

الحويج أشاد في كلمته بجهود الحركة الكشفية بمختلف المناطق، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين الوزارة والجهات الضبطية والرقابية والمؤسسات الأهلية والمدنية لإقامة برامج توعوية وتدريبية تسهم في توجيه فئة الأطفال نحو تنمية الأفكار الإبداعية وإدراك مهاراتهم المعرفية بالعلم ومتابعة استخدامهم للتكنولوجيا الحديثة.

وشهدت الفعاليات عقد جلسة حوارية بمشاركة مستشار الوزير شذر الصيد وعدد من المختصين بالتربية الاجتماعية والإسلامية، لتبادل الأفكار بشأن أهمية التوعية المجتمعية للأضرار التي تسببها ألعاب مسدسات الخرز ” الجسدية _ النفسية”.

كما تطرق المشاركون إلى دور الأجهزة الرقابية والضبطية في تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن حظر استيراد ألعاب الأطفال مسدسات الخرز.