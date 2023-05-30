“خلال لقائه وفد قبيلة الحطمان”.. الكوني يؤكد ضرورة تكاتف جهود أهل الجنوب

الوطن| رصد

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني ضرورة تكاتف جهود أهل الجنوب من أجل النهوض بهذا العمق الجغرافي والاستراتيجي المهم لليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وفد قبيلة الحطمان وادي الشاطيء، الذين قدموا له التهنئة على سلامته بعد الرحلة العلاجية.

وأشاد الوفد خلال اللقاء، بالجهود التي يبذلها النائب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات في عديد المجالات بمناطق الجنوب.

وأكدوا وقوفهم إلى جانب الوطن في كل المشاريع التي يقودها المجلس الرئاسي وتهدف لاستقرار الوطن لاسيما مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يطمح لها كل الليبيين .