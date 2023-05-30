«الكوني» يبحث مع وفد قبيلة الحطمان تكاتف الجهود للنهوض بالجنوب

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، مع وفد قبيلة الحطمان وادي الشاطيء، لبحث الجهود المبذولة للنهوض بالجنوب.

وأوضح حساب المجلس الرئاسي على فيسبوك، أن الوفد هنأ الكوني على “سلامته بعد الرحلة العلاجية”، مشيدًا بالجهود التي يبذلها النائب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات في عديد المجالات بمناطق الجنوب.

وأكد الوفد؛ وقوفهم إلى “جانب الوطن في كل المشاريع التي يقودها المجلس الرئاسي وتهدف لاستقرار الوطن، لاسيما مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يطمح لها كل الليبيين”.

ومن جانبه شدد الكوني على “ضرورة تكاتف جهود أهل الجنوب من أجل النهوض بهذا العمق الجغرافي والاستراتيجي المهم لليبيا”.

وشارك في الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة، وفاء الكيلاني، وكيل وزارة التعليم على التبروري، وعميد بلدية برقن.