«خاص» بالأسماء.. تعرّف على الإرهابيين الذين تم حُكمهم بالإعدام والسجن المؤبد

أخبار ليبيا 24 – خـاص

رحلة داعش الدموية التي بدأت في ليبيا بسبب حالة الانفلات الأمني وغياب سيطرة الدولة عن المشهد إبان ثورة الـ17 عشر من فبراير؛ ساهمت في خلق مناخٍ ملائم لظهور التنظيمات الإرهابية في ليبيا.

وعلى الرغم من وعيّ الليبيين آنذاك بماذا يعني «داعش وإرهاب» إلا أنهم استطاعوا تمييّزهم بسبب سلوكهم الوحشي وأساليبهم الدنيئة والدموية في التعبير عن وجودهم؛ ألا وهي سياسة التفجير وزراعة الألغام، والقتل والخطف وقطع الروؤس، مستهدفين المدنيين والقُضاة والمحامين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني، وصولاً للقيادات العسكرية والضُباط، وكل من يخالفهم الرأي.

وعاث الإرهابيون في ليبيا شرّ عبث؛ وأعلنوا عن تكوينهم إمارات وبايعوا قادة الإرهاب في العالم أجمع، وبعد حالة الذعر والخوف والصمت المطبق التي سادت المشهد؛ أعلن القائد العام المشير خليفة إطلاق عملية الكرامة في السادس عشر من شهر مايو عام 2014، بهدف وضعٍ حدٍ للعناصر الإرهابية، والقضاء عليها وتطهير ليبيا من دنس الإرهاب.

وبالفعل، هذا ما استطاع رجال ليبيا وجيشها الوطني، ودرعها الحامي تحقيقهُ، فبعد معارك كثيرة خاضها الجيش الوطني ضد داعش، استطاع أخيرًا تحقيق النصر، والإطاحة بالتنظيم الإرهابي وأبرز قادته، ومن ثمّ قبض عليهم وزجّ بهم في السجون الليبية.

وفي الـ29 من مايو، أعلنت محكمت استئناف مصراتة حكمها بالإعدام والسجن المؤبد على ثُلة من الإرهابيين الدين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب مراسل «أخبار ليبيا 24» في مصراتة، حكمتْ محكمة الاستئناف بالإعدام على 23 عنصرًا من عناصر تنظيم داعش وهم :

فوزي العياط

هشام العوكلي

عبدالله زرقون

أحمد العريشية الهمالي

محمد الصويعي

محمد الضراطية مليطان

مسعود الشعالية

حمدي ابسيو

محمد العماري

محمد المنصوري

خالد سلامة

بوبكر أبوحواء

حمزة المبروك

السيد طلحة

محمود عبدالقادر علي

أحمد المشيطي

رضوان زرموح

عبدالرحمن الجرو

محي الدين الأطرش

منير الدريوي

هارون الدريوي

أيوب الدريوي

عبدالسلام ابشيش.

كما حكمت المحكمة بالسجن مدى الحياة على 14 إرهابيًا وهم :

المعتز بالله غباق

عبدالعزيز الشامي

عبدالباسط الشاعري

عبدالرحمن اغليو

عزالدين كبلان

علي اقريرة

محمد الفرجاني

سالم ضو علي

مصطفى عبدالصبور السهم

غازي رحمة

عثمان عبدالغفور محمد

الأمين سالم

عبداللطيف الفضل محمد علي

جمال ساطع الحلبي

بينما حكمت المحكمة بالسجن لمدة 12 عامًا على عاطف الكرامي، وحكمت بالسجن لمدة عشر سنوات على محمد الكرامي و حسام الشاذلي.

بالإضافة إلى حكمها بالسجن لمدة 10 سنوات على أن يتم إبعادهم عن الأراضي الليبية بعد انقضاء المدة على كل من :

عبدالرحمن الزبير

إسلام الدسوقي

عمر عيسى محمد

القاصد أبوبكر.

وفي الحُكم أيضًا.. حكمت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات على عبدالوهاب شاكة، وبالسجن لمدة 3 سنوات على أحمد زرقون.

كما برّأت المحكمة 5 متهمين وهم:

جبريل المجيبري

مفتاح ضو

سيف الله القبطي

يعقوب عبدالقادر

حسين احميد.

إلى جانب حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهمين وهم : محجوب العمري و حسين داوود علي.