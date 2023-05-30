بالفيديو.. مصباح دومة يؤدي اليمين القانونية نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب

أدى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة اليمين القانونية بعد انتخابه بالتزكية عقب انسحاب بقية المترشحين.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن مجلس النواب صوت بالأغلبية على فتح باب الترشح لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بعد قبول استقالة النائب الهادي الصغير من المنصب.

واستعرض النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري خلال الجلسة التي عقدت بحضور 95 نائباً طلب الاستقالة المُقدم من النائب الثاني وتم التصويت عليه بموافقة غالبية النواب.

وقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب استقالته من منصبه قائلا إنه يواجه صعوبة في الموائمة بين تطلعات الأمة واستحقاقاتها الوطنية من جهة وبين أدوات وآليات العمل المتاحة من جهة أخرى الأمر الذي يجعل استمراره بهذا المنصب غاية بحد ذاته وليس وسيلة لتحقيق تطلعات وآمال أهالي الناخبين.

وأضاف الصغير أن هذا الأمر تأبهه نفسه ويرفضه ضميره الأمر الذي جعله يختار التنحي من منصبه والعودة لصفوف زملائه النواب حفاظا على أصوات وتمثيل الناخبين وحرصا على عدم هدر حقوقهم في انتظار الوصول بالبلاد لانتخابات شاملة برلمانية ورئاسية تجدد الشرعية وتحتكرها.

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