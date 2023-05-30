الدبيبة يعلق على ما حدث في مطار معيتيقة مع نادي النصر لكرة السلة ويتخذ هذا الإجراء!

تابع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الثلاثاء، مع وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، ما حدث في مطار معيتيقة الدولي البارحة مع فريق نادي النصر لكرة السلة.

وقدّم الجويفي موقفا حول أحداث البارحة، مؤكدا أن ما حدث مع بعض رياضيي نادي النصر وعدد من العاملين بالمطار تمت معالجته بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأكد الدبيبة، أن لنادي النصر قيمة كبيرة في الرياضة الليبية ويحظى باحترام الجميع، مشددا على ضرورة احترام العناصر الأمنية التي تنفذ مهامها في كل المنافذ الليبية.

وكلّف الدبيبة، وزيري الداخلية والرياضة لمتابعة تلك الأحداث، وتوضيح الأمر للجماهير الرياضية حتى لا يستغلّها البعض استغلالا سلبيا.