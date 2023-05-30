ليبيا.. مرّتع تجار البشر أو كما يعتبرهم المهاجرين؛ بائعي الأمل والأرواح

أخبار ليبيا 24 – خـاص

باتت ليبيا اليوم الوجهة الأولى والبطاقة الرابحة للمجرمين المسؤولين عن تسهيل الهجرة غير الشرعية -أو كما نسميهم بائعي الأمل وتجار الأرواح- للفئات التي تضطر لذلك.

فعلى الرغم من الجهود الدولية التي تبذل في سبيل حصر ومحاولة إيقاف تدفق الهجرة غير الشرعية وبالتعاون مع السلطات الليبية المختصة والتي تبذل هي الأخرى وسعها- لما فيها من خطورة على حياة المهاجرين، إلا أنّ الكثير منهم لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور مياه المتوسط والوصول إلى أوروبا، أو يقبعون في السجون ومراكز الاعتقال أو الإيواء لترحيلهم مجددا إلى بلدانهم، ناهيك عما يتعرضون له من انتهاكات واعتداءات واضحة على حقوقهم وممتلكاتهم، متمثلةً في الاعتداء اللفظي والجسدي، والاستغلال الجنسي وصولاً إلى الابتزاز المالي والاختفاء القسري.

وفي الأثناء.. تمكن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق من ترحيل قرابة ثلاثين ألف مهاجرٍ غير شرعي من مدينة طبرق، وذلك منذ عام 2016، وحتى عام 2023.

رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، اللواء إبراهيم الأربد، أكد في تصريحاتٍ لوكالة أخبار ليبيا 24، أنّ الجهاز استطاع ترحيل 28 ألفًا و995 مهاجرًا غير شرعي من مدينة طبرق عبر الحدود الشرقية والجنوبية، وبجنسياتٍ مختلفة.

وفي مطلع سرّد نتائج وتواريخ عمليات الضبط والترحيل عبر مرّ السنين، كشف الأربد ترحيل 8554 مهاجرًا غير شرعي، وذلك من شهر يناير وحتى ديسمبر من عام 2016.

وفي العام 2017.. وفي ذات المدة، تمكن الجهاز من ترحيل 4005 مهاجرًا غير شرعي.

كما شهدتْ الفترة بين بداية يناير حتى نهاية ديسمبر للعام 2018، ترحيل عدد 2434 مهاجر غير شرعي من المدينة.

أما عن عام 2019.. نجح الجهاز في ترحيل 1867 مهاجر غير شرعي على بلدانهم الأصلية.

وفي عام 2020.. رحًل الجهاز عدد 2626 مهاجرًا غير شرعي جاؤوا للمدينة بطرقٍ غير شرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

كما رحّل الجهاز من بداية يناير إلى نهاية ديسمبر من عام 2021 عدد 3336 مهاجر غير شرعي.

ومن بداية يناير إلى نهاية ديسمبر من عام 2022 استطاع جهاز الهجرة غير الشرعية فرع طبرق ترحيل عدد 4618 مهاجرًا.

وعن آخر إحصائية ترحيل.. أوضح الأربد لوكالتنا أن الجهاز تمكن خلال الفترة من بداية يناير إلى التاسع من شهر مايو الحاليّ ترحيل عدد 1555 مهاجرًا غير شرعي إلى بلادهم الأم.

ليكون إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تمكن الجهاز من رصدهم وضبطهم وإتمام إجراءاتهم وترحيلهم منذ عام 2016 وحتى العام الحاليّ هو28995 مهاجرًا من الجنسيات المصرية والسودانية والسورية والتشادية والنيجيرية ومن النيجر وبنغلاديش واليمن وباكستان وإثيوبيا.

ولفتَ الأربد ضمن تصريحاته لوكالتنا أن معظم المهاجرين غير الشرعيين يحملون الجنسيتين المصرية والسودانية، وجميعهم أتوا إلى ليبيا عن طريق البرّ.

وعن طرقٍ وآليات الترحيل، كشفَ الأربد أن المهاجرين الذين يحملون الجنسية المصرية تمّ ترحيلهم عن طريق منفذ امساعد الشرقي، أما المهاجرين غير الشرعيين من السودان وتشاد جرى يتم ترحيلهم عن طريق الكفرة وسبها، وبقية الجنسيات يتم تحويلهم إلى قنفودة بمدينة بنغازي، وفقَ تصريحاته.

ولاتزال أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى ليبيا من جحيم حياتهم إلى جحيم أسوأ في ازديادٍ مستمر وغير منقطع.. وسط صمت الجهات الفاعلة والمسؤولة عن كبح جُماح هذه الظاهرة.