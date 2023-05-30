البرلمان ينتخب مصباح دومة نائبًا ثاني لرئيس مجلس النواب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتخب مجلس النواب بالتزكية عضو البرلمان مصباح دومة نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفق ما أفاد به الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق.

وقال بليحق في منشور عبر صفحة الشخصية فيسبوك؛ «جرى التصويت على طلب استقالة النائب عبد الهادي الصغير بموافقة أغلبية الأعضاء وعلقت الجلسة للتشاور، مشيرًا إلى أنها كانت مغلقة».

كما أشار بليحق بعد ذلك إلى استأنف المجلس جلسته وصوت فيها أغلبية النواب الحاضرين على فتح باب الترشح لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، خلفًا للنائب الصغير، بحسب منشوره.

وكان النائب الثاني لرئيس قد قدم، استقالته من منصبه كنائب ثاني لرئيس المجلس، مرجعًا السبب لـ«لصعوبة المواءمة بين تطلعات وآمال الأمة واستحقاقاتها الوطنية من جهة وبين أدوات وآليات العمل المتاحة من جهة أخرى»، على حد تعبيره.