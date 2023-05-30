بحضور الصور.. القوي يقدم إحاطة لباتيلي عن مهام المجلس الأعلى للقضاء

استقبل رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الأثنين،بمقر المجلس بطرابلس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.

المستشار مفتاح القوي رحب بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للقضاء بالممثل الأممي ،مثمنا جهود البعثة في تعزيز ودعم الاستقرار في ليبيا.

وقدم القوي إحاطة موجزة حول عمل ومهام المجلس الأعلى للقضاء والدور المناط بالهيئات القضائية في ترسيخ نصوص القوانين واللوائح والتشريعات في عديد المسائل لاسيما مجريات العملية الانتخابية في ليبيا، بالإضافة إلى دور لجان المجلس في ملفات حقوق الإنسان ومؤسسات الإصلاح والتأهيل والخطوات التي يتخذها المجلس في إطار الاختصاصات المخولة له.

من جهته، تحدث نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار الصديق الصور عن مهام السلطة القضائية والمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للوصول لدولة مدينة ديمقراطية.

بدوره، أكد باتيلي على الجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ضمن المشاورات واللقاءات مع مختلف الجهات المحلية والدولية وأهمية المسارات المعززة للاستقرار لبناء دولة ليبيا الحديثة.

وأهدى القوي إلى باتيلي نسخة من إصدار المطبوعة الوثائقية “أطلس المحاكم الليبية” المترجمة باللغة الانجليزية

هذا ويعتبر “أطلس المحاكم الليبية” الأول من نوعه في العالم، المعتمد بقرار من المجلس الأعلى للقضاء رقم 170 لعام 2020 بناء على كتاب رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وهو عبارة عن كتيب يشمل المحاكم الليبية كافة بعناوينها وقرارات إنشائها، ورسما يوضح شكل كل محكمة استئناف والمحاكم التابعة لها، مسبوقا بصورة فوتغرافية لمحكمة الاستئناف وموقعها على خارطة ليييا.