تحديد موعد الانتخابات في ليبيا والسماح بترشح العسكريين

فيما تستنر الاجتماعات الليبية الليبية في المغرب، كشفت مصادر مطلعة أن لجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، والرئاسية في يناير/كانون الثاني 2024.

وأضافت المصادر بحسب العربية ، اليوم الثلاثاء، أن لجنة (6+6) توافقت أيضاً على تشكيل حكومة مصغرة بمهام محددة لمدة ستة أشهر غير قابلة للتمديد لتنظيم الانتخابات، والسماح بترشح العسكريين.

كما قررت اللجنة عدم السماح لمن عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة بالترشح، بحسب ما نقل تلفزيون “المسار”.

وتشكلت لجنة (6+6) بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021، وتتألف من نواب في البرلمان وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

نقاط خلافية

يشار إلى أن بلدة بوزنيقة في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، تشهد منذ أيام مفاوضات مطولة ومستمرة لأعضاء لجنة 6+6 ، دون الاعلام رسميا حتى الآن التوصل لأي اتفاق مفصل حول صياغات نهائية لقوانين جديدة تؤدي في نهاية المطاف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وكان السماح لعسكريين وسياسيين من رموز النظام السابق (نظام القذافي) وأيضاً ثنائيي الجنسية، بالترشح ثانية، من أبرز النقاط الخلافية، وقد أدت سابقا لعرقلة تحقيق أي اختراق في المفاوضات.

فمنذ البداية، واجهت المفاوضات تحدي الوصول إلى صيغة توافقية حول ترشح العسكريين، ومزودجي الجنسية من الليبيين دون حلول تذكر، خصوصا أن مجلس الدولة الليبي يسعى لإقصاء خصومه من الشخصيات الليبية الثقيلة، ومنهم المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، فيما يرغب مجلس النواب الليبي بمنح فرصة الترشح لكل الليبيين من دون إقصاء لأحد.