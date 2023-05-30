العرفي يعلق على توسيع نطاق العملية العسكرية في الزاوية

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، الثلاثاء أن توسع نطاق العملية العسكرية في الزاوية قد يؤدي للانقسام في غرب البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الاثنين، نجاح المرحلة الأولى من عمليتها العسكرية والأمنية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية، مؤكدة أن العملية لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.

وأشار العرفي في تصريحات صحفية الى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولان عن التوترات الأمنية في طرابلس والزاوية.

وأضاف عضو مجلس النواب، قائلًا أن :” وقت العملية العسكرية وعدم علم المجلس الرئاسي بها مسبقًا، يدفعنا للتساؤل خاصة وأنها استهدفت جهات ليس لها علاقة بالتهريب”.

وتابع العرفي أن مشاهد عدم الاستقرار الأمني ستتكرر من فترة لأخرى، ما لم تكن كل التشكيلات والأجهزة الأمنية تحت جسم موحد منضبط.