بتعليمات القائد العام..مديرية أمن توكرة تجهزة قوة لدعم مديريتي أمن طبرق – أمساعد

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أعلنت مديرية أمن توكرة اليوم الثلاثاء، تجهيز قوة لدعم مديريتي أمن طبرق – أمساعد تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأوضحت المديرية أنه تم تجهيز (20) دورية أمنية مطقمة بواقع (80) عضو هيئة شرطة من النخب الموجودة ضمن القوة العمومية بمديرية أمن توكرة.

وأضافت مديرية الأمن أن هذه القوة ستتوجه على وجه السرعة لتقديم الدعم لمديريتي أمن طبرق وأمساعد وتنفيذ التعليمات التي تصب باتجاه العمل على توحيد الجهود وتكاثف الأيدي لأنجاز العمل الأمني على أكمل وجه.

وقال مدير أمن توكرة اللواء فوزي المهدي :”تم تكليف هذه القوة الأمنية التابعة للمديرية بإمرة الملازم أول عادل المبروك من أجل تقديم الدعم اللازم للخطة الأمنية التي أطلقتها القوات المُسلحة ووزارة الداخلية في محيط مديريات أمن ( طبرق و إمساعد )”.

وأضاف المهدي أن هذه القوة من أجل تعزيز الأمن والمجاهرة به و محاربة كافة مهربي البشر و تجار المخدرات و محاربة كافة أوكار الجريمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين .