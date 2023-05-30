الدبيبة يكلف الجويفي والطرابلسي لمتابعة ما حدث في مطار معيتيقة مع فريق نادي النصر لكرة السلة

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كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء وزيري الداخلية والرياضة لمتابعة ما حدث في مطار معيتيقة الدولي البارحة مع فريق نادي النصر لكرة السلة.

وأكد الدبيبة، خلال لقائه مع وزير الرياضة عبد الشفيع أن لنادي النصر قيمة كبيرة في الرياضة الليبية ويحظى باحترام الجميع.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة احترام العناصر الأمنية التي تنفذ مهامها في كل المنافذ الليبية.

وكلّف الدبيبة، وزيري الداخلية والرياضة لمتابعة تلك الأحداث، وتوضيح الأمر للجماهير الرياضية حتى لا يستغلّها البعض استغلالا سلبيا.

وقدّم الجويفي موقفا حول أحداث البارحة، مؤكدا أن ما حدث مع بعض رياضيي نادي النصر وعدد من العاملين بالمطار تمت معالجته بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وكانت بعثة نادي النصر لكرة السلة تعرضت للاعتداء في مطار معيتيقة بطرابلس وحمل نادي النصر داخلية حكومة الوحدة المسؤولية.