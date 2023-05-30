خبير ارصاد يوضح توقعات حالة عدم الاستقرار والامطار الجيدة والرعدية بهذه المناطق غداً

أوضح خبير ارصاد أنه نتيجة وجود تبريد علوي بسيط شمال بلادنا من المتوقع ان تتكاثر السحب على فترات مع احتمال تشكل خلايا وسحب رعدية خلال 48 ساعة القادمة.

ووفقا لتقرير عن حالة الطقس فإنه من المتوقع اليوم وغدا أن تتكاثر بعض السحب على مناطق الشمال الشرقي تحديدا جنوب الجبل الاخضر والبطنان وساحل من درنة إلى طبرق ، مع إمكانية هطول امطار متفرقة وظهور سحب رعدية، مضيفاً أن الاحتمالية هي لزخات خفيفة 1-7 ملم.

مناطق الشمال الغربي

وبحسب الخبير فإن الامطار في مناطق الشمال الغربي، وتحديدا مناطق سهل الجفارة والجبل ، ثم الخميس مناطق مزدة ونسمة وبن وليد، فإن الاحتمال غدا ان تتكاثر السحب بعد الظهر إلى الليل مع إمكانية تكون سحب رعدية وهطول امطار متفرقة (( قد تكون محليا جيدة )) بمناطق غرب الجفارة والجبل ، يوم الخميس تستمر ايضا الفرصة على بن وليد ونسمة ومزدة ومناطق جنوب الجبل.

وأشار الخبير إلى أن حالة عدم استقرار بالدواخل واحتمال هطول امطار رعدية قد تكون محليا جيدة ، الكميات المتوقعة بين 1-10 ملم ، محليا قد تصل 15 ملم .