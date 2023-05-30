شاهد بالفيديو : توتر أمني وحالة طوارئ عقب اشتباكات عنيفة بمدينة امساعد

قام مواطنون غاضبون، اليوم الثلاثاء بإشعال إطارات السيارات بعدد من الطرق بمدينة امساعد تنديدا بمقتل طفل على يد حرس الحدود .

وأندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الثلاثاء، بين قوات حرس الحدود وأهالي المنطقة في معبر امساعد البري على الحدود الليبية المصرية.

وتسببت الاشتباكات في وفاة طفل وحرق عدد من الآليات العسكرية التابعة لحرس الحدود.

وجاءت الاشتباكات على خلفية إطلاق النار من قبل أحد جنود حرس الحدود على سيارة أحد المواطنين بعد الاشتباه في نقلها أحد المهرّبين.

وفي السياق، أعلن مركز طبرق الطبي حالة الطوارئ القصوى على خلفية الاشتباكات .