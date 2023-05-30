وفد قطري رفيع المستوى يزور طرابلس و بنغازي لبحث هذه الملفات

أفادت مصادر صحفية، الثلاثاء أن وفد قطري رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، سيزور طرابلس غدا الأربعاء.

وأشارت المصادر ان الوفد سيجري سلسلة اجتماعات مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي و رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة و رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري لبحث المستجدات السياسية، وتبادل وجهات النظر وسُبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية.

ومن المرجح أن يتوجه الوفد القطري إلى بنغازي للقاء عدة مسؤولين بالمنطقة الشرقية، لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، ودعم فرص إجراء الانتخابات في أقرب وقت.