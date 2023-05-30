تصريحات هامة لـ”اسامة الجويلي” بشأن الطيران المسير وحل الازمة في ليبيا

علق شهد المنطقة العسكرية الجبل الغربي التابعة للمجلس الرئاسي اللواء أسامة جويلي ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية سابقاً، على استخدام الطيران المسير وحل الازمة في البلاد.

وأكد اللواء أسامة الجويلي في تصريحات تلفزيونية لـ”قناة المسار” أن حجة محاربة الجريمة باستخدام الطيران المسير عبارة عن تصفية للحسابات السياسية باستخدام سلطة الدولة وإمكانياتها.

وأضاف اللواء الجويلي أن “استخدام الطيران المسير قد يؤدي لتعقيد المشهد السياسي، لأن كل الأطراف ستسعى لامتلاك السلاح”.

وأشار الجويلي إلى أن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون عبر القادة العسكريين والأمنيين.