المشري يشكر الرئاسي لتوليه قيادة ملف مكافحة الجريمة والتهريب وإبعاد الدبيبة

أخبارليبيا24

وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الثلاثاء الشكر إلى المجلس الرئاسي لإيقافه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن تولي قيادة ملف مكافحة الجريمة والتهريب.

وقال المشري عبر حساب المكتب الإعلامي للمجلس على “فيسبوك” :”نوجه الشكر إلى المجلس الرئاسي على استجابته بتوليه قيادة ملف مكافحة الجريمة والتهريب بالتنسيق مع رئاسة الأركان والنائب العام وإدارته هذا الملف”.

وتابع رئيس المجلس :”نؤيد إيقاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن تولي هذا الملف لمحاولته توظيفه سياسياً”.

وأضاف المشري :”نجدد التأكيد على موقفنا بقوة وثبات مع القائد الأعلى لضرب أوكار الجريمة بأنواعها في كافة ربوع وطننا”.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الجمعة الماضية أعلن رفضه لتوظيف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للطيران المسير سياسيًا.

وقال المشري في بيان له :”إن الدبيبة بصفته وزيرًا للدفاع يوظف سلاح الطيران المسير لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسيا بحجة نبيلة كمكافحة الجريمة”.

وأضاف رئيس المجلس :”نحن نطالب المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بسحب صلاحيات الطيران المسير وقيادته من رئيس الحكومة الذي أصبح يستغله سياسياً لإرهاب خصومه السياسيين ومواجهتهم”.

وذكر رئيس المجلس أنه بعد التواصل تبين أن القصف تم بدون علم المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي وبدون علم رئاسة الأركان والمنطقة العسكرية الغربية واللجنة العسكرية والأمنية التي تم تشكيلها مؤخراً.