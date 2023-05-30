المشري يعلق على الاجتماع الطارئ للرئاسي والاركان مع الدبيبة ويشيد بهذا الامر!

علق رئيس المجلس الاعلى للدولة، خالد المشري على الاجتماع الطارئ للمجلس الرئاسي وقيادة الاركان بشأن الاوضاع في مناطق الساحل الغربي.

ووجه المشري في تصريح صحفي نشره المجلس على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك “نوجه الشكر إلى المجلس الرئاسي على استجابته بتوليه قيادة ملف مكافحة الجريمة والتهريب بالتنسيق مع رئاسة الأركان والنائب العام وإدارته هذا الملف”.

وأشاد المشري بـ”إيقاف الرئاسي محاولة توظيف هذا الملف سياسياً من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة”.

وجدد المشري التأكيد “على موقفه بقوة وثبات مع القائد الأعلى لضرب أوكار الجريمة بأنواعها في كافة ربوع وطننا الحبيب”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، قد قدم موقفًا عامًا حول خطة محاربة المجرمين بالساحل الغربي التي أطلقت قبل أيام، إلى المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش، في اجتماع خُصِّص لمتابعة الأوضاع في مناطق الساحل الغربي، مشيرة إلى أن القائد الأعلى للجيش أكد خلال الاجتماع “على الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، ودعم مطالب أهالي الزاوية، والقضاء على مهربي الوقود وأوكار الجريمة”.