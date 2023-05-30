تفاصيل اتفاقات لجنة 6+6 بشأن المترشحين للرئاسة وموعد الانتخابات والحكومة الجديدة

كشفت قناة “العربية الحدث” أن لجنة “6+6” اتفقت على عدم السماح لمن عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة بالترشح للرئاسة.

وبحسب تقرير للقناة فإن اللجنة توافقت على شروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، كما توافقت اللجنة على تخلي مزدوجي الجنسية عن جنسيتهم الثانية في حال مرورهم للجولة الثانية أو فوزهم.

وبحسب التقرير فإن اللجنة اتفقت على السماح للعسكريين بالعودة إلى الخدمة في حال عدم فوزهم بالانتخابات.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة اتفقت على تشكيل حكومة مصغرة لمدة 6 أشهر غير قابلة للتمديد، لتنظيم الانتخابات.

ووفقا للتقرير فإن اللجنة اتفقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر والرئاسية في يناير المقبلين، كما اتفقت على على إجراء الانتخابات البرلمانية وفق 60% للأحزاب و40% للأفراد.