عضو بمجلس الدولة يكشف تفاصيل اتفاق بين لجنة 6+6 بشأن مصير ترشح “سيف الاسلام و”حفتر”

أعلن عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزّب عن اتفاق لجنة 6+6 على إقصاء المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي والسماح للمترشح المشير خليفة حفتر بالترشح.

وقال معزب في تصريحات صحفية أن “لجنة 6+6 توافقت على عدم قبول ترشّح من صدر ضدّه حكم قضائي”، مضيفاً أن “اللجنة توافقت على السّماح بالترشّح للجميع دون شروط في الجولة الأولى”.

وأكد معزب أن “هذا التوافق مبدئي وليس نهائي ولا يزال يحتاج لعرضه على المجلسين”.

وأضاف معزب أنه “سيتم تطبيق شروط على الفائزين في الجولة الثانية منها اشتراط التنازل عن الجنسية الأجنبية واستقالة العسكريين”.

وأشار معزب إلى أنه “لم يتمّ تحديد آلية للتنازل عن الجنسية الأجنبية بعد”.