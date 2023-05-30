شاهد.. القبض على مصريين بسرقة خلاطة أسمنت في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء عن تمكن “مركز شرطة القوارشة” من القاء القبض شخصين من الجنسية المصرية قامو بسرقة خلاطة أسمنت (عجانة) من منزل قيد الإنشاء بمشروع الصفصفة.

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بشكواه لمركز شرطة القوارشة ضد مجهول قام بسرقة خلاطة أسمت (عجانة) من منزله الذي لايزال قيد الإنشاء بمشروع الصفصفة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد سالم بوفارس بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات بأمرة رئيس الوحدة الملازم أول إدريس السعيطي إلى مكان الواقعة لجمع المعلومات والبحث والتحري عن الواقعة وعند وصولهم إلى مكان الواقعة انطلق عمليات التحري وجمع المعلومات .

وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لشخصين من الجنسية المصرية تدور حولهما الشبهات وعقب ورود معلومات بتواجدهما بمنطقة شدة وهم بصدد بيع (العجانة) لأحد الأشخاص .

وتم انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة شبنة وتم ضبطهم متلبسين وتم الانتقال بهم إلى المركز وتم جر (العجانة) إلى المركز .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ع.ع.ع.من مواليد 1997 والثاني يُدعى أ.س.ع من مواليد 1998 السكن شبنة وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.