استياء من التهميش والإقصاء..باتيلي: بلدي وأعيان الزنتان مستعدون لإنجاح المصالحة وإجراء الانتخابات

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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الثلاثاء، شعرت خلال لقائي بأعضاء وعميد المجلس البلدي الزنتان عمق الاستياء من استمرار التهميش والإقصاء.

وأضاف باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أبدى بلدي وأعيان الزنتان خلال مداخلاتهم رفضهم لانتشار السلاح، وانقسام مؤسسات الدولة، ومن التدخلات الخارجية.

وتابع المبعوث الأممي :”كما لمستُ الاستعداد للمساهمة في إنجاح مساعي المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات حرة وشفافة”.

وأوضح باتيلي :”شددتُ على ضرورة انخراط كل الأطراف بحسن نية في معالجة القضايا الخلافية لوضع ليبيا على طريق التعافي”.

وتابع المبعوث الأممي :”يتوجب على جميع الليبيين توحيد كلمتهم وتضميد جراح الماضي، من أجل استعادة قرارهم الوطني، وإعادة ليبيا إلى مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا”.